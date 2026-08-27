Gil Marín: "Nos repugna la falsedad, la falta de ética y la falta de profesionalidad, no vamos a negociar con el FC Barcelona bajo ningún concepto" / MOVISTAR PLUS+

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Gil Marín: "Nos repugna la falsedad, la falta de ética y la falta de profesionalidad, no vamos a negociar con el FC Barcelona bajo ningún concepto"

‘La Champions de vive al completo en Movistar Plus’ . Gil Marín habla en MOVISTAR PLUS+ sobre el 'caso Julián Álvarez' tras el sorteo de la Champions League y se ha mostrado contundente al calificar las palabras del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, sobre las negociaciones con Julián Álvarez. Más información