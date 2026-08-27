Gil Marín: "Julián está realmente mal porque le han engañado" / MOVISTAR PLUS+

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Gil Marín: "Julián está realmente mal porque le han engañado"

‘la Champions de vive al completo en Movistar Plus’ Gil Marín habla en MOVISTAR PLUS+ sobre el 'caso Julián Álvarez' tras el sorteo de la Champions LEague. Sobre Julián Álvarez, se muestra tajante: "Está realmente mal. Hay personas que se han encargado de engañarle y confundirle. Es una gran persona, pero está completamente confundido. Nos indigna aún más, nos repugna la falsedad, la falta de transparencia y de profesionalidad del Barça. Solo podemos insistir en que no vamos a negociar con el Barcelona en ningún momento. Tengo el apoyo de todos. La única dirección segura y firme es esa: no va a ser transferido al Barça. Doy mi palabra" Más información