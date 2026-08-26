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Último entrenamiento del FC Barcelona antes de medirse al Athletic Club en el Camp Nou

Último entrenamiento del FC Barcelona antes de medirse al Athletic Club en el Camp Nou

Último entrenamiento del FC Barcelona antes de medirse al Athletic Club en el Camp Nou / Dídac Peyret

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Último entrenamiento del FC Barcelona antes de medirse al Athletic Club en el Camp Nou

Dídac Peyret

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El FC Barcelona ha iniciado a las 10 de la mañana su último entrenamiento antes de enfrentarse contra el Athletic Club en el partido de la primera jornada que fue aplazado por la llegada de los jugadores mundialistas. Rodri vuelve a trabajar con el grupo y podría dar la sorpresa mañana en el Camp Nou. Repiten los mismos jugadores que ayer, ausencia de Jordi Pesquer, el cual se encuentra con la Sub-18, y también de Bisiwu.

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