Secciones

Es noticia
Homenaje campeones del mundoÁlvaro CortésJulián ÁlvarezLamine YamalVuelta a España hoyEtapa 5 Vuelta a EspañaClasificación general Vuelta a España hoyMercado FichajesLiverpool - MadridSorteo Champions LeaguePosibles rivales Barça ChampionsEquipos españoles ChampionsRafa Nadal padreDónde ver UTMBBarcelona - Athletic horarioJoan PradellsChris BumsteadSergio RamosPerico DelgadoFedererFichajes BarçaFichajes Real MadridPS Plus septiembre 2026Outdoor
instagramlinkedin
Joan Laporta: ""Estamos muy interesados en Julián y nos gustaría que nuestra oferta fuera aceptada"

Joan Laporta: ""Estamos muy interesados en Julián y nos gustaría que nuestra oferta fuera aceptada"

Joan Laporta: ""Estamos muy interesados en Julián y nos gustaría que nuestra oferta fuera aceptada" / FC BARCELONA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Joan Laporta: ""Estamos muy interesados en Julián y nos gustaría que nuestra oferta fuera aceptada"

FC BARCELONA

RRSS WhatsAppCopiar URL

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, realizó una declaración a los medios sobre el fichaje de Julián Álvarez. Ante todo lo sucedido, Laporta quiso explicar todo lo que ha sucedido desde el inicio del mercado y quiso recordar que siempre han tenido mucho respeto por el club colchonero: "Por delante quiero decir que tenemos un gran respeto por el Atlético de Madrid y sus dirigentes. Hace muchos años que nos conocemos. Quiero explicar cómo fue.

TEMAS