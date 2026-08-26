Joan Laporta: ""Estamos muy interesados en Julián y nos gustaría que nuestra oferta fuera aceptada" / FC BARCELONA

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Joan Laporta: ""Estamos muy interesados en Julián y nos gustaría que nuestra oferta fuera aceptada"

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, realizó una declaración a los medios sobre el fichaje de Julián Álvarez. Ante todo lo sucedido, Laporta quiso explicar todo lo que ha sucedido desde el inicio del mercado y quiso recordar que siempre han tenido mucho respeto por el club colchonero: "Por delante quiero decir que tenemos un gran respeto por el Atlético de Madrid y sus dirigentes. Hace muchos años que nos conocemos. Quiero explicar cómo fue.