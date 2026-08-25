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Livaković aterriza esta tarde en Barcelona para convertirse en nuevo jugador del Barça
Dominik Livakovic aterrizará esta tarde en Barcelona, alrededor de las 17.30 horas, para completar los últimos pasos antes de convertirse oficialmente en nuevo jugador del Barça. El guardameta croata pasará mañana la revisión médica en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Su futuro inmediato todavía está por decidir: el club contempla tanto una cesión como su continuidad esta temporada a las órdenes de Hansi Flick. Más información
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