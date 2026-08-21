Rodri se ejercita al margen de un grupo en el que sí que ha estado Joao Cancelo / FC BARCELONA

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Rodri se ejercita al margen de un grupo en el que sí que ha estado Joao Cancelo

Rodrigo Hernández realizó su primer entrenamiento con el FC Barcelona al margen del grupo. Aunque ya participó en la sesión de activación previa al Gamper, el MVP del Mundial hizo trabajo sobre el césped con una pauta individualizada este viernes. Lleva pocos días de actividad tras regresar de vacaciones y, aunque está en perfectas condiciones físicas tal como él mismo aseguró en su presentación, siguió un plan específico para ponerse a tono en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Más información