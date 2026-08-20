João Cancelo, presentado con el Barça: “Estoy donde quiero estar” | Rueda de prensa completa / Joan Represa

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João Cancelo, presentado con el Barça: “Estoy donde quiero estar” | Rueda de prensa completa

Rueda de prensa completa de João Cancelo tras formalizar su regreso al FC Barcelona. El lateral portugués firma como jugador azulgrana hasta 2029 después de desvincularse del Al-Hilal saudí. Cancelo explica por qué tenía claro que quería regresar al Barça: “Tenía en mi cabeza que quería jugar en el Barça, ese era mi objetivo”. El portugués habla también de su adaptación a cualquier posición que necesite Hansi Flick, de su estado físico y de la ambición de una plantilla que considera cargada de calidad. “Estoy donde quiero estar”, reconoce Cancelo, que asegura identificarse plenamente con la forma de entender el fútbol y con la cultura del club.