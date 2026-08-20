El Barça Femení afina para el Gamper ante el Brighton / Dani BARBEITO / SPORT

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

El Barça Femení afina para el Gamper ante el Brighton

El Barça Femení continúa preparando el Trofeo Joan Gamper. El conjunto de Pere Romeu ha completado una nueva sesión matinal antes de recibir este viernes al Brighton & Hove Albion Women. El próximo gran test llegará este viernes 21 de agosto a las 20:00 horas en el Estadi Johan Cruyff, en una jornada que servirá también como gran fiesta de presentación del nuevo Barça ante su afición.