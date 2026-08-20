El Barça activa el plan Lautaro para el ‘9’ / L. Miguelsanz

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El Barça activa el plan Lautaro para el ‘9’

Lautaro Martínez ya aparece como una opción importante para reforzar la delantera del Barça. La operación por Julián Álvarez sigue bloqueada y el club azulgrana podría cerrar esa vía a finales de semana si no hay avances. En ese escenario, Lautaro es uno de los nombres que más consenso genera entre la dirección deportiva y el cuerpo técnico. El Barça ya se ha informado por el delantero del Inter y cree que podría haber margen para intentar un acuerdo. Más información