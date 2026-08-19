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La 'Rodrigomanía' desata la locura en Barcelona

El Balón de Oro y campeón del mundo, Rodrigo Hernández ya es oficialmente jugador del Barcelona, aunque no está previsto que el madrileño juegue esta tarde en el Torneo Joan Gamper, los aficionados no tendrán que esperar para verlo vestido de corto. El centrocampista estará presente en los actos oficiales de presentación de la plantilla de cara a la nueva temporada, recibiendo su primer gran baño de masas ante una afición entregada. Durante toda la mañana, la tienda del club en el Camp Nou ha tenido un trasiego inusual, ya que cientos de aficionados se han lanzado a comprar la camiseta con su nombre y número, el 16, cedido por su compañero de equipo, Fermín.