Ovación a Rodri y consejo de Raphinha a los nuevos: "Vestir esta camiseta es una responsabilidad grande" / EFE

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Ovación a Rodri y consejo de Raphinha a los nuevos: "Vestir esta camiseta es una responsabilidad grande"

El público del Spotify Camp Nou dedicó una cerrada ovación al centrocampista Rodrigo Hernández ‘Rodri’, fichaje estrella del Barcelona para la presente temporada. En el acto el delantero Raphael Dias 'Raphinha', nuevo capitán provisional del Barcelona hasta la confección definitiva de la plantilla, ha dado la bienvenida a los nuevos fichajes y les ha recordado la responsabilidad que supone defender los colores del conjunto azulgrana.