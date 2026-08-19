Eric Garcia sobre Rodri: "Estoy muy contento de que esté aquí con nosotros y estoy seguro de que nos va a ayudar mucho”. / Carlos Monfort

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Eric Garcia sobre Rodri: "Estoy muy contento de que esté aquí con nosotros y estoy seguro de que nos va a ayudar mucho”.

Eric Garcia atiende a los medios después de la victoria del Barça en el Trofeo Joan Gamper. El jugador blaugrana ha hablado sobre la incorporación de Rodri en el equipo: "Estoy muy contento de que esté aquí con nosotros y estoy seguro de que nos va a ayudar mucho”, aseguró Eric. Tanto en lo personal como en lo profesional, Rodri es un jugador que influye en el equipo y que puede sumar a Flick a tener un equipo aún mejor construido.