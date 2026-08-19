Eric García: "La de central es mi posición natural pero también es verdad que el míster me dijo que le gustaría que jugara de lateral”. / Carlos Monfort

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Eric García: "La de central es mi posición natural pero también es verdad que el míster me dijo que le gustaría que jugara de lateral”.

Eric García atiende a los medios tras la victoria del Barça en el Trofeu Joan Gamper y ha hablado sobre las posibles posiciones en las que podrá jugar esta temporada. “La de central es mi posición natural pero también es verdad que el míster me dijo que le gustaría que jugara de lateral” confirmó Eric, asegurando también que tiene margen de mejora. Más información