Deco sobre el fichaje de Rodri: "Al inicio no estaba en nuestros planes" / TV3

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Deco sobre el fichaje de Rodri: "Al inicio no estaba en nuestros planes"

Deco, director deportivo del FC Barcelona, atiende a TV3 después de que haya finalizado el Torneo Joan Gamper, siendo el Barça el ganador de este año. Deco ha hablado sobre Rodri y su fichaje, uno de los más importantes en los últimos años. "Al principio no estaba en nuestros planes , no pensabamos que estaba disponible" declaró. "Cuando vimos la oportunidad lo intentamos" remarcó también el exfutbolista del FC Barcelona. Más información