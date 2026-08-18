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Así fue el primer día de Jofre Torrents en el Ajax: "Hablé con Frenkie y me dijo que el club es fantástico"

Así fue el primer día de Jofre Torrents en el Ajax: "Hablé con Frenkie y me dijo que el club es fantástico"

Así fue el primer día de Jofre Torrents en el Ajax / AJAX.NL

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Así fue el primer día de Jofre Torrents en el Ajax: "Hablé con Frenkie y me dijo que el club es fantástico"

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Ya es oficial. Jofre Torrents es nuevo jugador del Ajax de Ámsterdam. En su primer día pasó la revisión médica y firmó el contrato junto a Jordi Cruyff. En sus primeras palabras a los medios del club habló de cómo es él como jugador y de Frenkie de Jong y Marc André Ter Stegen, que también marchó al club neerlandés este mismo verano.

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