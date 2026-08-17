Cañizares critica la venta de uno de los jugadores del club azulgrana / El Partidazo de COPE

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Cañizares critica la venta de uno de los jugadores del club azulgrana

Cañizares lleva todo el verano mostrando su desacuerdo con la salida de Ferran Torres y volvió a hacerlo en 'El Partidazo de COPE'. Para Cañizares, el Barcelona se desprende de Ferran justo cuando el futbolista ha conseguido superar las dificultades que tuvo durante sus primeros años y ha alcanzado un momento de madurez que le convierte en un jugador más fiable. Más información