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¡Bisiwu y su espectacular latigazo dejaron el cuarto para el Barça!

¡Bisiwu y su espectacular latigazo dejaron el cuarto para el Barça!

¡Bisiwu y su espectacular latigazo dejaron el cuarto para el Barça! / TV3

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¡Bisiwu y su espectacular latigazo dejaron el cuarto para el Barça!

TV3

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Bisiwu se hizo con un golazo que dejó por los suelos todas las mandíbulas de los espectadores que estaban viendo el Basilea - FC Barcelona. El jugador clavó el balón por toda la escuadra tras diblar a la defensa suiza. El jugador finalmente consiguió un rápido doblete en la segunda parte del encuentro que pone el foco en el jugador para los próximos encuentros de temporada. Más información

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