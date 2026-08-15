El emotivo vídeo de despedida de Ferran Torres con el FC Barcelona / Ferrantorres

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El emotivo vídeo de despedida de Ferran Torres con el FC Barcelona

Después de que se haya confirmado el fichaje de Ferran Torres con el PSG, el jugador ha publicado en sus redes sociales un vídeo despidiéndose del equipo y de la afición y recopilando grandes momentos vividos junto a sus compañeros de equipo. El 'tiburón' cierra una etapa con el club blaugrana en la que ha podido conseguir diferentes títulos agrandando el palmarés culé. Más información