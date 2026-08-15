Los años en que Messi elevó el Barça a otro nivel / Perform

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Los años en que Messi elevó el Barça a otro nivel

Un recorrido discursivo por el asombro que generó Leo en el gran escenario de su carrera futbolística a nivel de clubes. Un jugador que cambió la historia de un club y del fútbol. El astro argentino ha seguido sorprendiendo hasta este mismo último Mundial donde tuvo la oportunidad de obtener su segundo Mundial consecutivo pero finalmente no pudo ser. A pesar de esto, casi nadie duda de que Messi sigue siendo el mejor jugador de la historia del fútbol.