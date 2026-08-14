La sorprendente respuesta de Dest al ser preguntado por su etapa en el Barça con Xavi / @ESPNnl

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La sorprendente respuesta de Dest al ser preguntado por su etapa en el Barça con Xavi

En una entrevista a ESPN, el lateral del PSV, se mostró algo lacónico en sus respuestas: "Creo que deberías preguntarle a Frenkie de Jong", respondió con una sonrisa. "Pregúntale a Frenkie, él sabe más". Ante la insistencia del entrevistador, Dest se mostró muy breve en su respuesta sobre qué recuerdos tenía del tiempo que coincidió con él en el Barça. "Ha pasado bastante tiempo desde entonces. La verdad es que no tengo muchos recuerdos de esa época”. Más información