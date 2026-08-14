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El Barça no quiere a Luis Suárez: Julián Álvarez sigue siendo la prioridad

El Barça desmiente que Luis Suárez sea una opción para reforzar la delantera de cara a la próxima temporada. El delantero colombiano fue ofrecido al club azulgrana hace dos meses, pero las negociaciones no avanzaron. Aunque su precio y rendimiento en Portugal fueron valorados, el Barça mantiene su apuesta clara por Julián Álvarez como el ‘9’ elegido para el nuevo proyecto de Hansi Flick. Las negociaciones con el Atlético de Madrid siguen completamente paradas, pero el club insiste: Julián Álvarez es la prioridad absoluta para la delantera.