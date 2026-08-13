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Deco busca un central zurdo para fortalecer la defensa del Barça.
El Barça busca un central zurdo para completar la defensa y Deco ya trabaja en varios nombres. Laporte aportaría experiencia, jerarquía y salida de balón. Lukeba encaja como central moderno, rápido y con buena lectura. Natan ofrece potencia, agresividad y adaptación a LaLiga. Tres perfiles distintos para una misma necesidad: darle a Flick un defensa fiable para jugar con línea adelantada. Más información