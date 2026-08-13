Deco busca un central zurdo para fortalecer la defensa del Barça. / Dídac Peyret

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Deco busca un central zurdo para fortalecer la defensa del Barça.

El Barça busca un central zurdo para completar la defensa y Deco ya trabaja en varios nombres. Laporte aportaría experiencia, jerarquía y salida de balón. Lukeba encaja como central moderno, rápido y con buena lectura. Natan ofrece potencia, agresividad y adaptación a LaLiga. Tres perfiles distintos para una misma necesidad: darle a Flick un defensa fiable para jugar con línea adelantada. Más información