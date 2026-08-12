FC BARCELONA

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¡Vuelven los campeones! Lamine, Pedri, Cubarsí y Olmo ya entrenan en la Ciutat Esportiva

El Barça sigue recuperando efectivos. Lamine Yamal, Pedri, Pau Cubarsí y Dani Olmo se han incorporado este miércoles 12 de agosto a la pretemporada después de disfrutar de sus vacaciones tras proclamarse campeones del mundo con España. Los cuatro realizaron trabajo individual en la sesión matinal, dentro de una jornada de doble entrenamiento programada por Hansi Flick. El técnico alemán ya puede empezar a contar con buena parte del bloque que llegó hasta el final del Mundial