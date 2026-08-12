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Tegueste homenajea a su ilustre vecino y campeón del mundo, Pedri

Tegueste homenajea a su ilustre vecino y campeón del mundo, Pedri

Tegueste homenajea a su ilustre vecino y campeón del mundo, Pedri / EFE

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Tegueste homenajea a su ilustre vecino y campeón del mundo, Pedri

EFE

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El pueblo tinerfeño de Tegueste ha recibido en olor de multitudes a su mayor embajador, Pedro González, Pedri, tras la consecución del Mundial de fútbol con la selección española. Ha pasado casi un mes desde que la Roja sumó la segunda estrella a su camiseta pero las ganas de ver a Pedri han propiciado un lleno a rebosar en la plaza del Ayuntamiento de este municipio de poco más de 11.000 habitantes. Una plaza en la que, ha recordado el propio Pedri, jugaba de pequeño con la pelota junto a sus amigos y donde hoy ha celebrado con sus vecinos la segunda estrella para la Roja. "Este pueblo me hizo ser mejor persona y mejor jugador", ha proclamado Pedri desde el balcón de la casa consistorial luciendo su nuevo look, teñido de rubio platino.

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