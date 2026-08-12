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La decisión de apartar a seis jugadores ha generado un gran malestar en el vestuario.
Creen que es una decisión injusta, ha molestado al vestuario y en algunos casos, el club ha pedido cantidades muy altas de traspaso. El Barça ha tomado decisiones complicadas este verano para acabar con el overbooking de futbolistas y ante la inacción en algunos casos para salir. La dirección ha tomado cartas en el asunto ordenando que hasta seis futbolistas se entrenen a parte para evitar lesiones y para agilizar su salida. Más información