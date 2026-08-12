El Barça presenta la tercera equipación de la temporada 2026-27 / FC BARCELONA

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El Barça presenta la tercera equipación de la temporada 2026-27

El Barça ha presentado su tercera equipación para la temporada 2026-27. La 'third kit' recupera un color que ha tenido muy buena acogida en el pasado: los colores "verde frost" y "cactus dust". Se combina con detalles en verde más oscuro y un cuello azulado. Un diseño fresco, veraniego y diferencial que rompe con los tonos habituales que, según el Barça, "reivindica a una generación de jugadores que ha crecido soñando con defender el escudo del club" Más información