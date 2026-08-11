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Así es por dentro el nuevo vestuario del Barça en el Spotify Camp Nou

Así es por dentro el nuevo vestuario del Barça en el Spotify Camp Nou

Así es por dentro el nuevo vestuario del Barça en el Spotify Camp Nou / FC BARCELONA

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Así es por dentro el nuevo vestuario del Barça en el Spotify Camp Nou

FC BARCELONA

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El FC Barcelona abre las puertas de uno de los espacios más esperados del nuevo Spotify Camp Nou: el vestuario del primer equipo. Una cámara recorre el nuevo vestuario azulgrana y muestra al detalle cómo ha quedado uno de los rincones más importantes del estadio tras su transformación. Taquillas, zonas interiores y todos los detalles de un espacio que utilizarán los futbolistas del Barça durante la temporada 2026/27. Más información

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