Jordi Carné

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Gaby Masfurroll: "El Barça tiene equipo para muchos años"

Gaby Masfurroll muestra su lado más culé y elogia el trabajo de Hansi Flick al frente del FC Barcelona. El empresario asegura que es "un absoluto fanático" del técnico alemán, considera que el equipo tiene un gran futuro por delante y desea que Flick continúe muchos años en el banquillo azulgrana. Además, deja claro que le gustaría ayudar al Barça en el futuro, aunque descarta hacerlo desde una candidatura a la presidencia del club.