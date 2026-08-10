Jordi Pesquer, titular en el primer partido del triangular de Udine / @ArsenKveFCB

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Jordi Pesquer, titular en el primer partido del triangular de Udine

El de Llinars fue titular en el primer partido del triangular de Udine y tuvo una enorme prueba de fuego por delante, pues Ola Aina es un 'diablo' por la banda en el Nottingham Forest y con ganas de armar el taco. Pero Pesquer supo contenerle con paciencia y sentido común, le guardó la distancia para que el londinense no le regateara y salvó la situación de manera inteligente. Más información