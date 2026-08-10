Secciones

Es noticia
Julián ÁlvarezOyarzabalJordi PesquerEuropeo de natación 2026 hoyPrograma Europeo Atletismo hoyFerran TorresFuneral Jorge MessiLaporteLamine YamalMercado de fichajesCuándo juega JódarBarcelona GamperEdurne PasabánVanesa LorenzoGonzalo BernardosAbuela Ferran TorresDorian YatesCañizaresJoan PradellsCasa Lamine YamalDieta PedriFichajes BarçaFichajes Real MadridPS StoreOutdoor
instagramlinkedin
Deco da luz verde a la llegada de un central de primer nivel

Deco da luz verde a la llegada de un central de primer nivel

Deco da luz verde a la llegada de un central de primer nivel / L. Miguelsanz

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Deco da luz verde a la llegada de un central de primer nivel

L. Miguelsanz

RRSS WhatsAppCopiar URL

El director deportivo encarrila la fase decisiva de mercado con el objetivo de cerrar a Rodri, Julián y un central top. La planificación del nuevo Barça va sobre lo previsto y en las próximas horas puede dar un acelerón importante. La dirección deportiva espera cerrar a Rodri como máximo el próximo miércoles, mientras que el desenlace sobre Julián Álvarez puede darse en 48 horas. Pero habrá más. El director deportivo, Deco, ha dado luz verde a la llegada de un central de primer nivel tras la salida de Araujo al Liverpool y ya se están realizando gestiones sobre varios futbolistas. Más información

TEMAS