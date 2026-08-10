Deco da luz verde a la llegada de un central de primer nivel / L. Miguelsanz

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Deco da luz verde a la llegada de un central de primer nivel

El director deportivo encarrila la fase decisiva de mercado con el objetivo de cerrar a Rodri, Julián y un central top. La planificación del nuevo Barça va sobre lo previsto y en las próximas horas puede dar un acelerón importante. La dirección deportiva espera cerrar a Rodri como máximo el próximo miércoles, mientras que el desenlace sobre Julián Álvarez puede darse en 48 horas. Pero habrá más. El director deportivo, Deco, ha dado luz verde a la llegada de un central de primer nivel tras la salida de Araujo al Liverpool y ya se están realizando gestiones sobre varios futbolistas. Más información