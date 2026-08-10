El Barça ya está de vuelta al trabajo. / FC BARCELONA

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El Barça ya está de vuelta al trabajo.

El Barça ya está de vuelta al trabajo. Después de regresar la madrugada del domingo de Udine, donde el equipo disputó el triangular amistoso, los futbolistas disfrutaron de una jornada de descanso antes de regresar este lunes a la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Hansi Flick volvió a dirigir una sesión con los jugadores disponibles del primer equipo, además de algunos futbolistas que han participado en esta pretemporada. Entre ellos estuvieron Hamza Abdelkarim, Álvaro Cortés y los guardametas Iker Rodríguez y Aron Yaakobishvili. Más información