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Barça al día: la incógnita Julián Álvarez y la grave lesión de Roony Bardghji

Barça al día: la incógnita Julián Álvarez y la grave lesión de Roony Bardghji

Barça al día: la incógnita Julián Álvarez y la grave lesión de Roony Bardghji / Carlos Monfort

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Barça al día: la incógnita Julián Álvarez y la grave lesión de Roony Bardghji

Carlos Monfort

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Carlos Monfort, periodista del diario SPORT, analiza las dos noticias vinculadas al FC Barcelona durante esta mañana. Roony Bardghji se ha lesionado gravemente durante el entrenamiento de esta mañana tras una lesión en la rodilla. La segunda, Julián Álvarez y su vuelta al Atlético de Madrid, una charla pendiente con el 'Cholo' Simeone que se producirá cuando el técnico vuelva de vacaciones.

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