Rodri y su fijación por el Barça: " Me fijaba en Busquets y Xavi. Me veía reflejado en ellos y pensaba que mi perfil era jugar de ese modo" / @gaboloaizaperez

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Rodri y su fijación por el Barça: " Me fijaba en Busquets y Xavi. Me veía reflejado en ellos y pensaba que mi perfil era jugar de ese modo"

Hace ya años, el mediocampista del Manchester City ya reconoció su fijación por el Barça y especialmente su mediocentro. Xavi e Iniesta fueron unos referentes que le enseñaron el modo de juego que él quería plasmar también en su posición. Teniendo a día de hoy todas las posibilidades para fichar por el club blaugrana, todo encaja para que Rodri pueda formar parte del equipo de Flick y poder compartir historia con aquellos referentes que tuvo hace años. Más información