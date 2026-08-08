Anthony Gordon se va de la Ciutat Esportiva tras recoger el vehículo personal que le da el club / @SocBlaugranaFC

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Anthony Gordon se va de la Ciutat Esportiva tras recoger el vehículo personal que le da el club

Anthony Gordon ha salido de la Ciutat Esportiva del FC Barcelona tras recoger el vehículo que le ofrece el club. El jugador inglés aún sigue de vacaciones y no se ha incorporada al equipo para viajar a Italia donde se enfrentará en un triangular al Udinese y al Nottingham Forest. A una semana de empezar la Liga, muchos son los jugadores pendientes de incorporarse al primer equipo tras haber disputado las últimas fases del Mundial o haber triunfado en el torneo.