Ronald Araujo se marcha cedido al Liverpool / Christian Blasco

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Ronald Araujo se marcha cedido al Liverpool

Ronald Araujo será nuevo jugador del Liverpool. Según adelanta Fabrizio Romano, el conjunto inglés ha alcanzado un acuerdo verbal con el FC Barcelona para hacerse con la cesión del central uruguayo, en una operación que cuenta ya con la aprobación del director deportivo azulgrana, Deco. El periodista italiano ha dado su famoso ‘Here we go’ para confirmar el movimiento en sus redes sociales.

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