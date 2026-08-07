Rodri está a un paso de fichar por el Barcelona por cuatro años. / L. Miguelsanz

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Rodri está a un paso de fichar por el Barcelona por cuatro años.

El fichaje de Rodri está ya a un paso. El Barça llegó a un acuerdo total con el centrocampista para las próximas cuatro temporadas y con unas cantidades de jugador de primerísimo nivel y ahora ya está negociando con el Manchester City el precio final del traspaso. El club blaugrana lanzó una primera oferta de 45 millones de euros, más diez en variables y no tiene intención alguna de superar los 60 millones en total para fichar al futbolista. El City se está poniendo duro, aunque hay optimismo en que la operación pueda quedar lista este fin de semana o, como mucho, a principios de la próxima semana. Más información