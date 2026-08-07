Foios rinde homenaje a Ferrán Torres / Atlas News

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Foios rinde homenaje a Ferrán Torres

El delantero, autor del gol que dio a España su segundo Mundial tras marcar en el minuto 106 de la final, ha regresado Foios, pueblo donde comenzó su carrera, para compartir el título con vecinos, familiares y aficionados en un emotivo reencuentro animado por el grupo de música valenciano Bombai, cuyos integrantes son amigos de Torres. El Ayuntamiento de Foios ha iniciado los trámites para conceder a Ferrán Torres el título de Hijo Predilecto de la localidad, la máxima distinción honorífica municipal, cuya aprobación está prevista para el próximo mes de septiembre. Miles de personas han arropado al futbolista en un acto preparado para agradecer su trayectoria y el histórico logro conseguido con la selección española. Más información