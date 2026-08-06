Entreno duro en la sesión de tarde del Barça / FC BARCELONA

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Entreno duro en la sesión de tarde del Barça

Día de doble sesión en el FC Barcelona. Dos entrenamientos duros, de carga, tras descansar dos días una vez aterrizados del stage en Birmingham. En las dos sesiones de este jueves Jofre Torrents ha participado al margen del grupo para no correr riesgos. La idea es que se pueda sellar cuanto antes la firma y pueda viajar a Amsterdam para ponerse a las órdenes de Míchel, que es uno de los valedores de su llegada. Más información