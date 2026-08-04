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Frenkie de Jong desea suerte a Ter Stegen a través de las redes sociales del Ajax

Frenkie de Jong desea suerte a Ter Stegen a través de las redes sociales del Ajax

Frenkie de Jong desea suerte a Ter Stegen a través de las redes sociales del Ajax / AJAX.NL

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Frenkie de Jong desea suerte a Ter Stegen a través de las redes sociales del Ajax

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El Ajax ha oficializado este martes el fichaje como cedido de Marc-André ter Stegen hasta junio de 2027. El portero alemán abandona por segundo mercado consecutivo el FC Barcelona, que se hará cargo del 85% de su ficha, en torno a 17 millones de euros anuales. Nada más confirmar su incorporación por el club de Ámsterdam, el guardameta ha recibido un cariñoso mensaje de su ya excompañero Frenkie de Jong Más información

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