Ferran Torres en la CNN sobre la polémica gorra que lució en las celebraciones del Mundial: "No se trataba de política." / CNN

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Ferran Torres en la CNN sobre la polémica gorra que lució en las celebraciones del Mundial: "No se trataba de política."

Nueva entrevista del delantero en la CNN y en este caso tampoco se moja por el Barça: "Tengo que estar listo para todo". Ferran Torres también habló de la polémica gorra que lució en las celebraciones por haber ganado la Copa del Mundo, una gorra al estilo Trump con el lema 'Make Spain Great again': "Sí, fue divertido porque no se trataba de política. Yo no sé nada de política. Solo era por ver a España de nuevo en la cima", comentó. La gorra sí que trajo muchísima polémica y no gustó a buena parte del entorno barcelonista Más información