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Bisiwu: "Siempre soñé con jugar en un club grande como el Barcelona"

Bisiwu: "Siempre soñé con jugar en un club grande como el Barcelona"

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Bisiwu: "Siempre soñé con jugar en un club grande como el Barcelona"

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Bisiwu ya habla como nuevo jugador del FC Barcelona. En sus primeras declaraciones como azulgrana, el futbolista asegura que vestir la camiseta del Barça es un sueño cumplido, agradece el gran recibimiento de sus compañeros y de Hansi Flick, y promete darlo todo por el escudo. Además, explica cómo afronta su primera temporada y su ilusión por debutar con el conjunto azulgrana.

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