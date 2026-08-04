Puesta de largo de Bisiwu, el jugador rubricó su contrato junto a Deco, Laporta y Rafa Yuste / David Bernabeu

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Puesta de largo de Bisiwu, el jugador rubricó su contrato junto a Laporta

Jesse Bisiwu ya ha protagonizado su puesta de largo como nuevo futbolista del FC Barcelona. El joven extremo llegó a las oficinas del club para rubricar su contrato junto a Joan Laporta después de regresar de la concentración del primer equipo en St. George’s Park, donde ya tuvo la oportunidad de entrenarse bajo las órdenes de Hansi Flick. 💙❤️ Tras completar la firma, Bisiwu posó junto a la bandera del Barça y mostró orgulloso la camiseta azulgrana ante las cámaras. Más información