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Último día de trabajo del FC Barcelona en el 'stage' de pretemporada en Inglaterra

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Último día de trabajo del FC Barcelona en el 'stage' de pretemporada en Inglaterra / Dani BARBEITO / SPORT

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Último día de trabajo del FC Barcelona en el 'stage' de pretemporada en Inglaterra

Dani BARBEITO / SPORT

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Último día de trabajo del FC Barcelona en el 'stage' de pretemporada en Inglaterra. El equipo de Hansi Flick disputó un partido de entrenamiento entre futbolistas azulgranas en el que Ronald AraujoRaphinha Fermín López fueron las novedades. El partido se jugó en el campo 6 de St. George's Park, que lleva el nombre del mítico Sir Bobby Charlton. Más información

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