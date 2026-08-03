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Flick cierra el stage del Barça con un partidillo y lanza un mensaje sobre los fichajes

Flick cierra el stage del Barça con un partidillo y lanza un mensaje sobre los fichajes

Ferran Correas

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Flick cierra el stage del Barça con un partidillo y lanza un mensaje sobre los fichajes

Ferran Correas

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El FC Barcelona pone punto final a su concentración en Inglaterra. Tras la suspensión del amistoso ante el Preston North End, Hansi Flick organizó un partidillo entre sus jugadores, con goles de Fermín López y Xavi Espart. El técnico recuperó a Ronald Araújo, Raphinha y Fermín, destacó el nivel de varios canteranos y dejó claro que no busca un sustituto para Frenkie de Jong, aunque sí considera necesario reforzar la delantera con un nuevo '9'. El equipo regresa a Barcelona tras completar el stage. Más información

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