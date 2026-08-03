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Ferran Torres: "Solo estoy esperando para tomar la decisión correcta"

Ferran Torres ha hablado sobre su futuro y no ha garantizado su continuidad en el FC Barcelona. El delantero reconoce que tiene contrato con el club azulgrana, pero admite que "en el fútbol nunca se sabe" y asegura que está esperando el momento adecuado para tomar la mejor decisión. Además, al ser preguntado por su club de ensueño, dejó una respuesta tan breve como significativa: "Solo ser feliz". Más información