Así cerró el Barça su ‘stage’: golazos de Fermín y Espart en el partido del entreno / FC BARCELONA

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Así cerró el Barça el stage en Inglaterra: golazos de Fermín y Espart en el partido del entreno

El FC Barcelona completó su último día de trabajo en St. George’s Park con un partido de entrenamiento entre los propios jugadores de la plantilla. Hansi Flick tuvo que cambiar sus planes después de la suspensión del amistoso frente al Preston North End, que no disponía de suficientes futbolistas del primer equipo para disputar el encuentro. Fermín López y Xavi Espart fueron los autores de los goles del partidillo, disputado en el campo número 6 de las instalaciones inglesas, bautizado con el nombre del mítico Sir Bobby Charlton.