Ferran Correas

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Xavi Espart: "Mi objetivo es quedarme en el primer equipo del Barça"

Xavi Espart deja claro que su prioridad es hacerse un hueco en el primer equipo del Barça. El canterano, que fue titular en el amistoso de pretemporada ante el Birmingham City, asegura que trabaja para convencer a Hansi Flick y aprovechar cada oportunidad. Además, destaca la apuesta del club por La Masia y afirma que está dispuesto a jugar en cualquier posición con tal de triunfar de azulgrana.