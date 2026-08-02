Joaquin Soneira

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Así se gestó el fichaje de Jesse Bisiwu por el Barça: viajes, negociación y una promesa

El Barça llevaba meses siguiendo a Jesse y terminó cerrando su fichaje tras su gran actuación en el Mundial Sub-17. Deco y el equipo de ojeadores viajaron varias veces a Bélgica para convencer al jugador y a su entorno, mientras que la negociación con el Club Brujas fue más compleja. El acuerdo se cerró por 8,5 millones de euros más un 20% de una futura venta, con la promesa de que tendría oportunidades con el primer equipo.