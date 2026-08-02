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Casadó confía en ganar protagonismo tras la lesión de De Jong

Casadó confía en ganar protagonismo tras la lesión de De Jong

Víctor González

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Casadó confía en ganar protagonismo tras la lesión de De Jong

Víctor González

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Marc Casadó sigue valorando su futuro y, por ahora, descarta una salida a Arabia Saudí. El Barça, que rechazó una oferta de 10 millones de euros antes del cierre del ejercicio económico, espera ingresar entre 30 y 40 millones por el canterano. Mientras tanto, el centrocampista confía en tener más oportunidades con Hansi Flick, especialmente tras la lesión de Frenkie de Jong. Más información

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