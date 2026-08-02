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Barça al día: Suspendido el amistoso ante el Preston y regreso a Barcelona

Barça al día repasa la última hora del conjunto azulgrana desde Inglaterra. El amistoso ante el Preston North End ha quedado suspendido por la falta de jugadores del primer equipo del conjunto inglés, por lo que los de Hansi Flick realizarán un último entrenamiento antes de regresar a Barcelona. Además, Xavi Espart y Álvaro Cortés dejan claro que su objetivo es convencer al técnico alemán y quedarse en la primera plantilla.